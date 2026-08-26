Coyote vs Acme, l'odissea produttiva di un film che "chiede giustizia"

Produrre film e poi impedirgli l'uscita anche sulle piattaforme di streaming, questo era il modus operandi per ottenere quantomeno delle agevolazioni fiscali. "That's all folks" (è tutto gente), come diceva Porky Pig alla fine di ogni cortometraggio di Willie E. Coyote. "Ricordo di aver ricevuto una telefonata dal mio team che mi diceva che il film era stato testato quella settimana con il pubblico, e che i riscontri erano stati davvero ottimi, eravamo tutti felici ed entusiasti. Poi, il giorno dopo, ho ricevuto la telefonata che diceva: No, in realtà. Il film verrà accantonato. È stato come un colpo di frusta", ha ricordato al The Globe and Mail la co-protagonista umana della pellicola, Lana Condor. Non sembrava esserci più niente da fare. Come sempre in questi casi, si organizzò un'unica grande proiezione d'addio per il film, dedicata solo agli addetti ai lavori che avevano partecipato all'impresa. Doveva essere il funerale laico di Coyote vs Acme ma quella sera tutti si resero conto di aver lavorato a qualcosa di davvero buono, che non meritava di essere dimenticato.