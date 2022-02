25 anni fa usciva in Italia "Space Jam", così lo presentava Michael Jordan a Ciak

Sono passati 25 anni dall'uscita nelle sale italiane di "Space Jam". Diretto da Joe Pytka, il film, diventato negli anni un cult, unisce nelle stesse scene attori in carne e ossa (in particolare, campioni dell'NBA) con personaggi animati della Warner Bros: da Bugs Bunny a Duffy Duck, passando per Porky Pig, Taddeo, Willy il Coyote e Beep Beep.

Nella pellicola Michael Jordan, che interpreta se stesso, va - nel periodo del suo primo ritiro - in soccorso dei Looney Tunes che hanno bisogno di aiuto per poter vincere una partita di basket contro i Nerdluks, una banda di piccole creature provenienti dallo spazio.

Nel video in alto il campione di pallacanestro raccontava la sua esperienza sul set.