Ricordate Gazebo? Eccolo nel 1983 cantare "I like Chopin"

Gazebo è un cantante, nato a Beirut il 18 febbraio 1960 e diventato famoso in Italia negli anni Ottanta nel filone musicale disco. Il suo primo singolo di successo fu "Masterpiece" nel 1982, anche se la vera svolta arrivò nell'estate del 1983 con "I Like Chopin".

Il testo di questa canzone è stato scritto da Gazebo, pseudonimo di Paul Mazzolini, mentre la musica è di Pierluigi Giombini. Il brano, che rimase in testa alle classifiche europee per settimane, rappresenta il miglior successo del cantante.

Nel maggio 2020 è stata pubblicata una versione inedita di "I Like Chopin" dedicata ai medici e infermieri in prima linea per l'emergenza Covid. Rivediamo la versione cantata da Gazebo sul palco di "Vota la voce" 1983.