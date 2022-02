41 anni fa "Dallas" debuttava in Italia, l'intervista a Larry Hagman a Superclassifica Show

Prodotta dalla CBS dal 1978 al 1991 (in Italia, invece, la prima puntata è andata in onda tre anni dopo, nel 1981), "Dallas" è una soap opera statunitense che ruota attorno alla vita di John Ross "J.R." Ewing Jr., ambizioso petroliere senza scrupoli interpretato da Larry Hagman, già noto al pubblico per aver partecipato alla sitcom "Strega per amore".

Proprio Hagman, nel 1982, è ospite di una puntata del programma "Superclassifica Show", girata nella redazione di "TV Sorrisi e Canzoni". "La cosa migliore che ho fatto nella mia vita? Venire qui a TV Sorrisi e Canzoni", scherza l'attore texano, intervistato da Maurizio Seymandi.