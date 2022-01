L'esibizione di Little Tony con "Cuore Matto" a Buon Compleanno Canale 5

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, nato a Tivoli il 9 febbraio 1941, è stata una delle icone della musica italiana degli anni '60, '70 e '80. Dopo una carriera straordinaria, iniziata sin da giovanissimo come cantante nei ristoranti dei Castelli Romani, nei locali da ballo, nelle balere e nei teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, venne notato da un impresario inglese, Jack Good, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra, dove assunse il nome d'arte di Little Tony.

Rientrò in Italia nel 1961, partecipò al "Festival di Sanremo" in coppia con Adriano Celentano, classificandosi al secondo posto con “24 mila baci”. Da qui la sua carriera spiccò il volo, tanto che negli anni Sessanta prese parte come attore a numerosi musicarelli. Nel 1962 il vero boom con “Cuore matto”, che arrivò prima in classifica e lo fece conoscere in Europa e in America del Sud. Riascoltiamo uno dei suoi successi indimenticali, "Cuore matto", cantato a "Buon compleanno Canale 5".