Addio a Lina Wertmüller, eccola sul palco dei Telegatti parlare del rapporto con Marcello Mastroianni e Sophia Loren

"Ho avuto il piacere di lavorare una volta con Marcello e per ben due volte di lavorare con Sophia". Sul palco dei Telegatti del 1995 Lina Wertmüller, scomparsa oggi all'età di 93 anni, raccontava a Corrado il proprio rapporto lavorativo e umano con due giganti del cinema italiano come Marcello Mastroianni: "Sono amici da sempre, ci ho vissuto insieme - spiegava la regista - li ho amati, sono stata fortunatissima, ma spero di dirigerli insieme per me e per il cinema italiano".

La regista, poi, aveva parlato del rapporto tra teatro e televisione: "Il teatro è stato un grandissimo piacere della mia vita - raccontava - ma trovo così stupido montare uno spettacolo e pensare che moltissima gente non lo possa vedere. Penso sia giusto filmare uno spettacolo e, una volta conclusa la stagione teatrale, mandarlo in tv sarebbe una grande testimonianza per gli anni a venire".