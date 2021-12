Due anni fa ci lasciava la cantante dei Roxette: ricordiamola a Festivalbar 1989

Due anni fa, all’età di 61 anni, ci lasciava Marie Fredriksson, la cantante dei Roxette. I capelli biondi cortissimi, l’aria da rocker e la voce cristallina che si intrecciava alle chitarre nei brani - come "Listen to your heart", "It must have been love" o "The look" - che hanno reso il duo svedese uno dei gruppi più famosi della Svezia a cavallo fra gli anni 80 e 90.

Marie Fredriksson, volto del duo pop rock da oltre 75 milioni di dischi venduti, ha perso la sua lunga battaglia (17 anni) contro il cancro spegnendosi il 9 dicembre del 2019. Vogliamo ricordarla in questo video estratto dal "Festivalbar" del 1989 quando assieme a Per Gessle si esibì cantando "The look".