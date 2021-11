L'esibizione di Fiorella Mannoia con "Caffè nero bollente" a Popcorn 1981

Sono passati 40 anni da quando Fiorella Mannoia cantava "Caffè nero bollente" sul palco della trasmissione "Popcorn". Si tratta del primo brano che l'artista ha portato al Festival di Sanremo, proprio nell'edizione del 1981.

Considerata una delle signore della musica italiana, l'interprete romana è riuscita a distinguersi nel panorama discografico fin da giovanissima, grazie al suo particolare timbro vocale.

Tra i diversi riconoscimenti ottenuti, in due occasioni si è aggiudicata il Premio della Critica al Festival di Sanremo e in sei la Targa Tenco, raggiungendo, in quest'ultimo caso, le vittorie di Ivano Fossati e Fabrizio De André.

Attiva anche da un punto di vista sociale, Mannoia è stata nominata il 2 giugno del 2005 Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica di allora Carlo Azeglio Ciampi.