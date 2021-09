"Space Jam" torna in campo con LeBron James e... Fedez (che presta la sua voce)

Sbarca finalmente nelle sale italiane, a 25 anni dal primo film uscito nel 1996 con Michael Jordan e i Looney Tunes , "Space Jam: A New Legacy" . In campo questa volta, accanto al mitico Bugs Bunny, c'è l'icona globale, stella dei Los Angeles Lakers e quattro volte campione NBA, LeBron James. Ricco il cast da Don Cheadle a Sonequa Martin-Green e tra i doppiatori nostrani ci sono Fedez, Carlton Myers, Cecilia Zandalasini e Gianluca Gazzoli . I giganti dell'NBA tornano quindi di nuovo ad incrociare i loro destini con i "piccoli" eroi della Warner Bros capitanati da Bugs Bunny per salvare il mondo da un pericolo imminente.

Animatronics e disegno animato si fondono nuovamente nel segno di uno dei più popolari giocatori di basket di ogni tempo che qui viene catturato insieme al figlio in una realtà parallela dove regna una perfida intelligenza artificiale. Questa si impadronisce del piccolo Dom e sfida il padre a una micidiale partita di basket che ha per posta non solo la libertà del figlio di LeBron Jones, ma la sopravvivenza dei suoi amici dei Looney Tunes, chiamati dal campione per liberarsi dai legacci della realtà virtuale. Riuscirà a guidare alla vittoria Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny e tutti gli atri membri della banda?

La pellicola, diretta da Malcolm D. Lee e uscita negli Stati Uniti lo scorso 16 luglio, vede tra i protagonista anche altre stelle NBA come Anthony Davis e Klay Thompson. La squadra dei cattivi che sfiderà la "Tune Squad" di LeBron e i Looney Tunes, è composta poi anche da Damian Lillard, e dalle giocatrici WNBA Diana Taurasi, autentica leggenda, e Nneka Ogwumike.