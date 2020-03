"Space Jam" predisse il Coronavirus 24 anni fa

" Space Jam 2 " ha subito l'ennesimo stop a causa del coronavirus e, mentre negli Stati Unti Trump ha sospeso il campionato NBA, via social in tanti ricordano la previsione del film nel 1996. Nella pellicola con protagonista Michael Jordan, infatti, il campionato di basket viene annularo perché alcuni giocatori vengono contagiati da un misterioso virus e i compagni si rifiutano di scendere in campo per paura di essere infettati.

In una delle scene i compagni si rifiutano di cambiarsi nello spogliatoio per paura dei germi. "I batteri come questi possono viaggiare alla velocità della luce", dice poi un giocatore, quando viene a sapere dei primi casi a 5mila chilometri di distanza.

In un'altra sequenza il commissario dell'Nba comunica ai media la sospensione del campionato a tempo indeterminato, per paura di rivolte e tumulte; "Dopo aver incontrato i proprietari delle squadre, ho deciso che non si giocherà più per questa stagione, finché non saremo in grado di garantire la salute e la sicurezza necessarie ai nostri giocatori NBA".

