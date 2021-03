"Space Jam: A New Legacy" sta per tornare e Lola cambia look: meno sexy e più "strong"

Bugs Bunny, Titti, Silvestro ... i piccoli personaggi Looney Tunes stanno per tornare in "Space Jam: A New Legacy" .. e Lola avrà un nuovo look. Nel film, la cui uscita è prevista a luglio, il regista Malcolm D. Lee , ha infatti rielaborato il ruolo della coniglietta tutta curve rendendolo meno sexy e più "strong". "Siamo nel 2021", ha detto Lee a Entertainment Weekly: "È importante trasmettere l'autenticità di personaggi femminili forti e capaci".



Addio quindi ai pantaloncini corti e aderenti, con i quali Lola, al suo ingresso nella palestra di basket lascia tutti a bocca aperta, la coniglietta indosserà abiti sportivi da allenamento. Lee ha voluto modellare Miss Bunny come una tipica atleta femminile di alto livello, al pari delle superstar della WNBA della vita reale Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

"Space Jam: A New Legacy" è il seguito del classico del 1996 interpretato da Michael Jordan insieme al cast dei Looney Tunes. Come nell'originale il film invierà ancora una volta i Looney Tunes in un campo da basket, questa volta guidati da LeBron James in un duello in realtà virtuale contro la “Goon Squad”.



Oltre a Lebron nel cast ci saranno anche la star di "Avengers: Endgame" Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, ed i campioni della NBA e WNBA Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks), e Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks).

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI