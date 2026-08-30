Venezia 83, Laura Dern consegnerà il Leone d'oro a George Clooney

Nel 2025 Laura Dern è stata nel cast di Jay Kelly di Noah Baumbach, film in concorso alla 82. Mostra del Cinema, con protagonista George Clooney. In precedenza Laura Dern è stata più volte presente alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con Haunted Summer (1988) di Ivan Passer, October Sky (1998) di Joe Johnston, Dr. T and the Women (2000) di Robert Altman, Inland Empire (2006), in occasione del Leone d'oro alla carriera a David Lynch, Marriage Story di Noah Baumbach, per il quale poi ha ottenuto Oscar per la miglior attrice non protagonista e - più di recente - con The Son (2022) di Florian Zeller.