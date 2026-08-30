Venezia 83, Laura Dern consegnerà il Leone d'oro a George Clooney

Amal e George Clooney mano nella mano sui red carpet più iconici
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
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L'attrice consegnerà il premio alla carriera al divo statunitense mercoledì 2 settembre, durante la serata inaugurale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia
Oscar 2025: Laura Dern © IPA
Sarà l'attrice statunitense premio Oscar Laura Dern a tenere la laudatio di George Clooney, alla consegna all'attore e regista statunitense del Leone d'oro alla carriera, mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), in occasione della serata inaugurale di Venezia 83, 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.
Nel 2025 Laura Dern è stata nel cast di Jay Kelly di Noah Baumbach, film in concorso alla 82. Mostra del Cinema, con protagonista George Clooney. In precedenza Laura Dern è stata più volte presente alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con Haunted Summer (1988) di Ivan Passer, October Sky (1998) di Joe Johnston, Dr. T and the Women (2000) di Robert Altman, Inland Empire (2006), in occasione del Leone d'oro alla carriera a David Lynch, Marriage Story di Noah Baumbach, per il quale poi ha ottenuto Oscar per la miglior attrice non protagonista e - più di recente - con The Son (2022) di Florian Zeller.
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
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