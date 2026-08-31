Tom Holland e Zendaya incantano Roma sul red carpet di Spider-Man
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La pellicola diretta da Destin Daniel Cretton, con protagonisti Tom Holland e Zendaya, ha spodestato anche due film di "Avatar"
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"Spider-Man: Brand New Day" entra nella storia: con 2,33 miliardi di dollari è diventato il terzo film con i maggiori incassi nella storia del cinema superando al botteghino mondiale "Titanic". Il film di James Cameron con 2,25 miliardi si trova ora al quinto posto nella classifica dei cinque film con i maggiori incassi di sempre. Tra questi, "Avatar: La via dell'acqua"(2025), "Avatar" (2009) e "Avengers: Endgame" (2019). Da una parte il multiverso e i superpoteri, dall'altra la storia del naufragio che ha segnato un'epoca. Due film, "Spider-Man" e "Titanic", così distanti ma uniti da un gran potenziale: far riempire milioni di sale cinematografiche.
Non è la prima volta che un film Marvel spodesta il cult di Cameron. Era già accaduto nel 2019 con "Avengers: Endgame", e per l'occasione il regista aveva commentato la notizia con un post social ironico: "Un iceberg ha affondato il vero Titanic. Ci sono voluti gli Avengers per affondare il mio Titanic".
Davanti a "Titanic" rimangono quattro titoli, a cominciare da "Avatar", capolavoro visivo di James Cameron del 2009, porta Jake Sully sul pianeta Pandora. Tra i Na’vi e la principessa Neytiri, il film ridefinisce l'esperienza cinematografica spingendo il pubblico a riempire le sale e conquistando la vetta assoluta degli incassi, con 2,9 miliardi di dollari. In seconda posizione c'è "Avengers: Endgame" (2,79 miliardi di dollari), traguardo epico del 2019 che unisce undici anni di universo Marvel. Gli eroi superstiti si uniscono dopo il tragico evento di Thanos per un'ultima, grandiosa battaglia corale che ha battuto ogni record di partecipazione collettiva.
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Segue "Avatar: La via dell’acqua" (2,33 miliardi), il secondo capitolo della saga che sposta Jake Sully, Neytiri e la loro famiglia tra i Metkayina, il popolo dell'oceano. L'inconfondibile magia visiva di Cameron ha fatto breccia ancora una volta nel cuore degli spettatori di tutto il mondo. Infine c'è "Ne Zha 2" (2.27 miliardi), l'incredibile kolossal d'animazione cinese basato sulla mitologia taoista. Le vicende della divinità ribelle Nezha dimostrano l'apertura del pubblico mondiale verso nuovi immaginari extra-hollywoodiani, affiancandosi ai grandi colossi americani.