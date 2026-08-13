Zendaya e Tom Holland non smettono di stupire: dalle grandi apparizioni al cinema con i due successi del momento, "Odissea" di Christopher Nolan e "Spider-Man: Brand New Day", agli incassi sorprendenti. I due, una delle coppie più amate del cinema contemporaneo, dominano infatti la classifica mondiale degli attori più redditizi del 2026. Lei è al secondo posto, lui al terzo, mentre il primato assoluto lo detiene John Leguizamo, attore e doppiatore di origini colombiane, che guida gli incassi con 2,97 miliardi di dollari. Un dettaglio curioso unisce tutti e tre gli attori, scelti da Christopher Nolan per la sua rivisitazione del poema omerico: Leguizamo veste i panni di Eumeo, Tom Holland interpreta Telemaco e Zendaya dà il volto alla dea Atena.