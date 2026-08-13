Tom Holland e Zendaya incantano Roma sul red carpet di Spider-Man
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Il duo, uno dei più amati del cinema contemporaneo, si posizionano rispettivamente al secondo e al terzo posto per incassi
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Zendaya e Tom Holland non smettono di stupire: dalle grandi apparizioni al cinema con i due successi del momento, "Odissea" di Christopher Nolan e "Spider-Man: Brand New Day", agli incassi sorprendenti. I due, una delle coppie più amate del cinema contemporaneo, dominano infatti la classifica mondiale degli attori più redditizi del 2026. Lei è al secondo posto, lui al terzo, mentre il primato assoluto lo detiene John Leguizamo, attore e doppiatore di origini colombiane, che guida gli incassi con 2,97 miliardi di dollari. Un dettaglio curioso unisce tutti e tre gli attori, scelti da Christopher Nolan per la sua rivisitazione del poema omerico: Leguizamo veste i panni di Eumeo, Tom Holland interpreta Telemaco e Zendaya dà il volto alla dea Atena.
Il record di John Leguizamo, 66 anni, è il risultato di una straordinaria tripla presenza in grandi successi tra il 2025 e il 2026: oltre alla già citata "Odissea", l'attore è comparso nel film d'animazione Disney "Zootropolis 2" e il thriller "Tin Soldier". Zendaya conquista la seconda posizione con un incasso complessivo di 2,9 miliardi di dollari nello stesso biennio, mentre Tom Holland si aggiudica il terzo posto con 2,77 miliardi di dollari incassati nel medesimo periodo.
Zendaya a dicembre estenderà i suoi profitti per l'anno con "Dune: Parte Tre" di Denis Villeneuve, girato in formato IMAX come L'"Odissea". Per quanto riguarda Holland, c'è ogni possibilità che possa comparire in "Avengers: Doomsday" – anche se al momento non è confermato.
Il motivo del successo di Zendaya e Tom Holland è da attribuirsi anche alla loro presenza durante i tour promozionali dei film. Sui red carpet sono una delle coppie più fotografate: Zendaya è diventata virale per i suoi abiti appariscenti, appositamente curati e in tema con ogni film, e per le interazioni affettuose con il marito perfette per contenuti virali.
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L'incredibile impatto economico del duo Holland-Zendaya, nonostante la giovane età, conferma la loro centralità nel panorama cinematografico odierno. Come sottolinea Silvana Vladimirova, analista di dati di PlayersTime, l'ascesa dei due attori dimostra che il concetto di star isolata appartiene al passato: il successo al botteghino non poggia più su un unico grande nome, ma sulla forza delle "coppie iconiche della cultura pop" e sull'enorme seguito di fan interconnessi in rete.