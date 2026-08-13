Francesco Gabbani © Ansa
Momenti di apprensione per Francesco Gabbani, 43 anni, costretto a interrompere il concerto al Letojanni Summer Festival, in provincia di Messina, dopo aver accusato un malore sul palco. Il cantautore si stava esibendo quando, dopo appena cinque brani, non si è sentito bene e ha dovuto fermare lo spettacolo. Immediati i soccorsi: Gabbani è stato assistito e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti medici. Secondo le prime informazioni, il malessere potrebbe essere stato provocato dalle alte temperature e dalla stanchezza accumulata durante il tour.
Il malore dopo cinque canzoni
Il pubblico si era riunito a Letojanni per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate messinese. Gabbani aveva eseguito quattro brani del suo repertorio e "Spazio tempo". Poco dopo, però, l'artista ha accusato il malore che ha reso necessario interrompere definitivamente l'esibizione.
A spiegare quanto stava accadendo agli spettatori è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, che ha confermato la necessità per il cantante di sottoporsi ad accertamenti medici. La serata si è conclusa in anticipo, tra la preoccupazione dei fan presenti in piazza.
Come sta Francesco Gabbani
Secondo quanto riferito da LaPresse, il malessere sarebbe stato probabilmente legato al caldo o a una congestione. Una volta raggiunta la struttura ospedaliera, il cantante è stato sottoposto alle cure necessarie e reidratato attraverso delle flebo. Dopo il trattamento le sue condizioni sarebbero migliorate. Tra i fattori che potrebbero aver contribuito al malore ci sarebbe anche la stanchezza accumulata durante il tour, unita alle temperature elevate di questi giorni. Al momento, comunque, non risultano conseguenze gravi per l'artista.
Il prossimo concerto previsto nel calendario di Gabbani è fissato per 19 agosto a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. Al momento non sono state annunciate modifiche ufficiali alla data.
Il caldo e i concerti estivi
L'episodio riporta l'attenzione sulle difficoltà legate alle temperature elevate durante gli spettacoli estivi. A fine giugno Loredana Bertè, 75 anni, aveva annullato la tappa del suo tour a Bergamo proprio a causa del caldo eccezionale, spiegando che esibirsi in quelle condizioni avrebbe potuto mettere a rischio la propria salute.
Anche Harry Styles, 32 anni, durante un concerto allo stadio di Wembley a Londra, aveva dovuto fare i conti con temperature vicine ai 38 gradi. Il cantante aveva cercato più volte di idratarsi durante lo show e, bevendo dell'acqua, aveva avuto un momento di difficoltà prima di riuscire a riprendere l'esibizione.