Momenti di apprensione per Francesco Gabbani, 43 anni, costretto a interrompere il concerto al Letojanni Summer Festival, in provincia di Messina, dopo aver accusato un malore sul palco. Il cantautore si stava esibendo quando, dopo appena cinque brani, non si è sentito bene e ha dovuto fermare lo spettacolo. Immediati i soccorsi: Gabbani è stato assistito e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti medici. Secondo le prime informazioni, il malessere potrebbe essere stato provocato dalle alte temperature e dalla stanchezza accumulata durante il tour.