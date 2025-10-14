Concerto-evento di Noemi: sul palco anche Gigi D'Alessio e Gabbani

In una dimensione più intima e raccolta, Noemi darà così una nuova veste al disco. "Mi piacciono i silenzi del teatro, i tempi del teatro, il profumo del teatro e la possibilità di creare dei mondi e di portare le persone altrove", aveva confessato a Tgcom24. "Il rapporto con il pubblico per me è fondamentale. Un po' perché ho iniziato a cantare tra la gente, la prima volta che l'ho fatto era in una specie di ristorante dove c'era un bar, ero piccolissima. Ero super timida e rimasi molto colpita per come la gente si fosse fermata ad ascoltarmi. Aver cantato nei club, nelle pizzerie, nelle serate dove il pubblico in realtà non era neanche lì per me, mi ha aiutato molto. Non vedo l'ora di esibirmi dal vivo".