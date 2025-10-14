Concerto-evento di Noemi: sul palco anche Gigi D'Alessio e Gabbani

La cantante chiuderà il "Nostalgia Indoor Tour" il 20 dicembre con una serata speciale al Palazzo dello Sport di Roma
© Ufficio stampa
Dopo un'estate ricca di successi, con 32 live in tutta Italia, Noemi non si ferma e si prepara per i nuovi concerti autunnali. Il "Nostalgia Indoor Tour" partirà il 13 novembre da Crema, per poi toccare i teatri di tutta Italia (già sold out gli appuntamenti di Crema, Milano e Palermo). A chiudere le date una serata-evento prevista il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, ricca di sorprese e ospiti. Tra i primi nomi confermati Gigi D'Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino e Carl Brave.
Il gran finale a Roma sarà una serata di festa, in cui Noemi proporrà tutti i grandi successi del suo repertorio, dagli esordi fino a "Se ti innamori muori". Non potranno poi mancare i brani contenuti nel suo ultimo disco "Nostalgia". L'album è un progetto intenso e raffinato che intreccia influenze blues e scrittura cantautorale contemporanea. A impreziosirlo collaborazioni con alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana come Neffa, Carl Brave e Tony Effe.
In una dimensione più intima e raccolta, Noemi darà così una nuova veste al disco. "Mi piacciono i silenzi del teatro, i tempi del teatro, il profumo del teatro e la possibilità di creare dei mondi e di portare le persone altrove", aveva confessato a Tgcom24. "Il rapporto con il pubblico per me è fondamentale. Un po' perché ho iniziato a cantare tra la gente, la prima volta che l'ho fatto era in una specie di ristorante dove c'era un bar, ero piccolissima. Ero super timida e rimasi molto colpita per come la gente si fosse fermata ad ascoltarmi. Aver cantato nei club, nelle pizzerie, nelle serate dove il pubblico in realtà non era neanche lì per me, mi ha aiutato molto. Non vedo l'ora di esibirmi dal vivo".
Un autunno particolarmente denso di impegni anche fuori dal palco: Noemi è infatti tra i giudici di "Io Canto Family", il nuovo talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Un ruolo che sente particolarmente vicino al suo vissuto, come aveva raccontato a Tgcom24: "Da una parte sono stata concorrente quindi posso empatizzare con i ragazzi, dall'altra sono forte dell'esperienza come coach a The Voice e aver lavorato al fianco della grande Raffaella Carrà di sicuro mi ha arricchita.