Francesco Gabbani torna con un nuovo singolo inedito dal titolo “Dalla mia parte”. Un brano che è una dichiarazione d’amore universale, accompagnato da un videoclip, diretto da Filiberto Signorello, girato a Bologna e che racconta la vita attraverso immagini vere e quotidiane. Intanto l'artista si prepara per in grande evento. Il 1° ottobre salirà infatti sul prestigioso palco dell'Arena di Verona per un concerto speciale, con cui celebrerà i dieci anni dall’uscita di “Amen”, brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti.