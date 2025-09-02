Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Fuori dal 2 settembre

Francesco Gabbani torna con un nuovo singolo... che è una dichiarazione d'amore universale

Intanto l'artista si prepara per il concerto speciale all'Arena di Verona del 1°ottobre

02 Set 2025 - 11:17
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Francesco Gabbani torna con un nuovo singolo inedito dal titolo “Dalla mia parte”. Un brano che è una dichiarazione d’amore universale, accompagnato da un videoclip, diretto da Filiberto Signorello, girato a Bologna e che racconta la vita attraverso immagini vere e quotidiane. Intanto l'artista si prepara per in grande evento. Il 1° ottobre salirà infatti sul prestigioso palco dell'Arena di Verona per un concerto speciale, con cui celebrerà i dieci anni dall’uscita di “Amen”, brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti.

Leggi anche

Il ritorno di Francesco Gabbani, intimista e introspettivo con "Volevamo solo essere felici"

Francesco Gabbani alla ricerca del senso della vita: esce "Dalla tua parte"

Dalla mia parte

 Il brano racconta di un rapporto di coppia, di amicizia, di condivisione, un amore vero, maturo, consapevole. Non perfetto, non idealizzato. Un amore che sa cosa significhi attraversare insieme le difficoltà, restare anche quando è tutto in salita. È la storia di un amore che salva, che dà senso anche ai momenti più bui. Di quella presenza silenziosa ma costante che diventa rifugio, forza, casa. "Stare dalla mia parte" non significa solo condividere i sorrisi, ma esserci davvero, anche quando fa male. E questo, per Francesco, è la forma più profonda di ciò che è definibile come amore.

Il video

 Il videoclip del brano, diretto da Filiberto Signorello e girato a Bologna, racconta la vita attraverso immagini vere e quotidiane. Tra piccoli gesti che diventano poesia e momenti di apparente leggerezza, emergono anche sguardi che lasciano intravedere storie più profonde. Così, la normalità si trasforma in un mosaico di emozioni, in cui bellezza fragilità e contrasti convivono.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Il concerto a Verona

 Il 1° ottobre Francesco Gabbani terrà un concerto speciale all'Arena di Verona con cui celebrare i dieci anni dall’uscita di “Amen”, il brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti.
A quattro anni di distanza dal suo primo, indimenticabile live all’Arena (4 luglio 2021), Gabbani sceglie ancora una volta uno dei templi della musica italiana per un evento irripetibile, pensato come una vera e propria celebrazione del suo percorso.

Sul palco dell’Arena, Gabbani si esibirà con una formazione allargata e un’impronta orchestrale, che daranno nuova forma ai suoi brani attraverso arrangiamenti rivisitati per l’occasione. Sarà un concerto unico anche nella scaletta: pensata appositamente per questa data speciale, sarà diversa da tutte le altre del tour. I grandi successi di Francesco troveranno spazio accanto a qualche chicca meno nota, in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un’esperienza musicale davvero indimenticabile. Ma non solo: ad accompagnarlo ci saranno, per la prima volta, ospiti speciali, tra cui Fiorella Mannoia.

Visualizza il post su Instagram
 

La nuova avventura in televisione

  In attesa del concerto in Arena, Francesco si prepara a una nuova avventura televisiva: dall’11 settembre sarà infatti uno dei quattro giudici della nuova stagione di X Factor.

I live nel 2026

  Nel 2026 Francesco Gabbani tornerà inoltre dal vivo nei palazzetti con la seconda parte di “Dalla tua parte tour”, di seguito le date :

7 marzo Vigevano - Palaelachem 

11 marzo Napoli - Palapartenope 

20 marzo Livorno - Modigliani Forum 

27 marzo Conegliano - Prealpi Sanbiagio Arena 

28 marzo Montichiari -  Palageorge 

7 aprile Bologna – Unipol Arena 

Ti potrebbe interessare

francesco gabbani
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema