Intanto l'artista si prepara per il concerto speciale all'Arena di Verona del 1°ottobre
Francesco Gabbani torna con un nuovo singolo inedito dal titolo “Dalla mia parte”. Un brano che è una dichiarazione d’amore universale, accompagnato da un videoclip, diretto da Filiberto Signorello, girato a Bologna e che racconta la vita attraverso immagini vere e quotidiane. Intanto l'artista si prepara per in grande evento. Il 1° ottobre salirà infatti sul prestigioso palco dell'Arena di Verona per un concerto speciale, con cui celebrerà i dieci anni dall’uscita di “Amen”, brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti.
Il brano racconta di un rapporto di coppia, di amicizia, di condivisione, un amore vero, maturo, consapevole. Non perfetto, non idealizzato. Un amore che sa cosa significhi attraversare insieme le difficoltà, restare anche quando è tutto in salita. È la storia di un amore che salva, che dà senso anche ai momenti più bui. Di quella presenza silenziosa ma costante che diventa rifugio, forza, casa. "Stare dalla mia parte" non significa solo condividere i sorrisi, ma esserci davvero, anche quando fa male. E questo, per Francesco, è la forma più profonda di ciò che è definibile come amore.
Il videoclip del brano, diretto da Filiberto Signorello e girato a Bologna, racconta la vita attraverso immagini vere e quotidiane. Tra piccoli gesti che diventano poesia e momenti di apparente leggerezza, emergono anche sguardi che lasciano intravedere storie più profonde. Così, la normalità si trasforma in un mosaico di emozioni, in cui bellezza fragilità e contrasti convivono.
A quattro anni di distanza dal suo primo, indimenticabile live all’Arena (4 luglio 2021), Gabbani sceglie ancora una volta uno dei templi della musica italiana per un evento irripetibile, pensato come una vera e propria celebrazione del suo percorso.
Sul palco dell’Arena, Gabbani si esibirà con una formazione allargata e un’impronta orchestrale, che daranno nuova forma ai suoi brani attraverso arrangiamenti rivisitati per l’occasione. Sarà un concerto unico anche nella scaletta: pensata appositamente per questa data speciale, sarà diversa da tutte le altre del tour. I grandi successi di Francesco troveranno spazio accanto a qualche chicca meno nota, in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un’esperienza musicale davvero indimenticabile. Ma non solo: ad accompagnarlo ci saranno, per la prima volta, ospiti speciali, tra cui Fiorella Mannoia.
In attesa del concerto in Arena, Francesco si prepara a una nuova avventura televisiva: dall’11 settembre sarà infatti uno dei quattro giudici della nuova stagione di X Factor.
Nel 2026 Francesco Gabbani tornerà inoltre dal vivo nei palazzetti con la seconda parte di “Dalla tua parte tour”, di seguito le date :
7 marzo Vigevano - Palaelachem
11 marzo Napoli - Palapartenope
20 marzo Livorno - Modigliani Forum
27 marzo Conegliano - Prealpi Sanbiagio Arena
28 marzo Montichiari - Palageorge
7 aprile Bologna – Unipol Arena
