Il ritorno di Francesco Gabbani, intimista e introspettivo con "Volevamo solo essere felici"

Due anni dopo "Viceversa", Francesco Gabbani torna con il suo nuovo lavoro, "Volevamo solo essere felici" in uscita il 22 aprile.

Il quinto disco in studio della sua carriera è "la naturale evoluzione del mio percorso musicale e come persona". Il cantautore toscano lo presenta spiegando di aver " cercato di riflettere su chi sono e sul senso della vita , provando ad andare in profondità, ma di certo non ho la presunzione di dichiarare di aver raggiunto la piena consapevolezza: non si finisce mai di capirsi nel percorso di vita".