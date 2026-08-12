Hollywood abbiamo un problema: una volta c’erano i ruoli, per gli attori. Adesso li fanno tutti Zendaya, Tom Holland e Robert Pattinson

Quali film sei andato a vedere? Quello con John Wayne e quello con Dustin Hoffman. Un tempo aveva senso replicare così. I grandi nomi erano tanti e lo spazio sembrava esserci per tutti. Ognuno aveva una faccia specifica e veniva scritturata e valorizzata in differenti ruoli. Oggi sarebbe un po' più complesso rispondere alla stessa domanda di cui sopra uscendosene con "sono andato a vedere il film con Robert Pattinson". L'interlocutore sarebbe infatti comunque ancora confuso dopo questa rivelazione, costretto a convivere con il dubbio amletico su quale delle tante pellicole con l'attore di Cosmopolis noi intendessimo. Ben inteso, non è colpa di Pattinson, che è uno degli interpreti che meglio è riuscito a crescere professionalmente, passando da idolo delle teenager nel tragico Twilight a risultare credibile in una trasposizione di Omero. La responsabilità è piuttosto dei casting director o meglio delle case di produzione da cui questi dipendono, che non possono più rischiare. Soprattutto quando il film in ballo è un blockbuster su cui sono stati investiti milioni su milioni anche in termini di marketing non si può cannare la scelta del protagonista. Non c'è modo di scommettere su una faccia nuova. E allora ecco comparire in testa alle classifiche degli incassi l'Odissea e Spider-Man: Brand New World, due successi annunciati in cui recitano Tom Holland, Zendaya e Jon Bernthal.