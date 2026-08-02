Giancarlo Giannini e gli 84 anni della sua personale Odissea, che preferisce a quella di Nolan

La storia di Giannini è quella di un cittadino del mondo nel DNA, che è cresciuto tra La Spezia, Napoli e Roma. Un'esistenza da subito errante gli ha impedito di appiccicarsi un solo accento addosso e che gli ha regalato forse quella voce unica e insieme di tutti, perfetta per il doppiaggio. Prima di prestare il suo corpo a Hollywood, Giannini ha prestato infatti il suo timbro inconfondibile ai migliori colleghi made in USA: Jack Nicholson era per noi Giancarlo Giannini quanto Oreste Lionello era Woody Allen. I confini tra i due arrivavano quasi a sfumare, anche se poi il nostro orgoglio nazionale sapeva tradurre nel nostro idioma pure le performance di Al Pacino o Dustin Hoffman tra gli altri. Quando il 6 marzo 2023 l'attore ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame ha ringraziato Hollywood sì, ma anche Lina Wertmüller, quasi a ricordare che era di tutti e quindi un po' di nessuno. O forse di qualcuno sì, di quel pubblico assieme giudice e avvocato difensore, che lo celebra oggi da venerato maestro allungandogli la vita con i premi alla carriera. Pasqualino Settebellezze ha lasciato il posto a Giancarlo Settevite e pazienza se a 84 anni ammette di sentirsele tutte sul groppone. Anche lui ha imparato a leggere l'elogio alla vecchiaia di Cicerone senza farsi infinocchiare fino in fondo: perché in 84 anni il perito meccanico e attore Giancarlo Giannini ha imparato i trucchi, del cinema e della vita.