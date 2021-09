Oggi Mariangela Melato avrebbe compiuto 80 anni, rivediamola a "Scherzi a parte" '93

Mariangela Melato, all'anagrafe Mariangela Caterina, nata a Milano il 19 settembre 1941 e morta Roma l'11 gennaio 2013, avrebbe compiuto oggi 80 anni.

Da giovanissima studiò pittura all'Accademia di Brera, disegnando manifesti e lavorando come vetrinista alla Rinascente. Nel 1960, non ancora ventenne, entrò nella compagnia di Fantasio Piccoli. Il successo arrivò negli anni Settanta, quando iniziò a prendere parte a film drammatici e commedie di successo e a collaborare con con Lina Wertmüller e Giancarlo Giannini nelle commedie grottesche: “Mimì metallurgico ferito nell'onore” e “Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto”. Fu in questo periodo che ricevette la maggior parte dei suoi premi cinematografici.

L'attrice alternò sempre il lavoro fra cinema e teatro. Negli anni Ottanta fu nel cast de “Il pap'occhio” (1980) di Renzo Arbore, con il quale si legò sentimentalmente per un lungo periodo. Seguirono altri ruoli in numerosi film fino a quando morì in una clinica romana a 71 anni per un tumore al pancreas.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, rivediamo l’attrice quando fu presa di mira da “Scherzi a parte” nel 1990.