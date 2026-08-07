Tom Holland e Zendaya, le super-nozze da 600mila sterline: 300 vip in elicottero, la location di Churchill
Tre giorni di festeggiamenti extra-lusso nella tenuta di Beaverbrook, con cene giapponesi e star. Presenti anche Robert Downey Jr. e Timothée Chalamet
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Si sono scambiati le promesse di eterno amore nelle stanze in cui, ottant'anni fa, hanno camminato personaggi del calibro di Winston Churchill. Tom Holland e Zendaya hanno scelto una storica dimora del countryside inglese per dirsi il "sì" definitivo. Non con una cerimonia privata e intimissima - come ormai mesi fa, quando sono convolati a nozze ufficialmente - ma con una festa di tre giorni in grande stile con tanto di spettacoli di luci da supereroe ed elicotteri per trasportare i quasi 300 invitati alla tenuta di Beaverbrook, nel Surrey. Il tutto nel massimo riserbo, tanto da "ritirare" i cellulari a tutti i presenti.
Quanto è costato il matrimonio: gli invitati e i discorsi commoventi
Per le nozze Tom Holland e Zendaya non hanno badato a spese. In totale, secondo quanto ha rivelato il tabloid inglese Daily Mail, avrebbero pagato circa 580mila sterline per 72 ore di festeggiamenti. Gli invitati - poco meno di 300 - avrebbero raggiunto la tenuta con un rapido viaggio in elicottero, atterrando direttamente sulle distese verdi davanti alla tenuta. Presenti i colleghi attori Robert Downey Jr., che con loro ha lavorato nell'universo Marvel interpretando Iron Man, e Timothée Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner. Tra cene orientali, fiumi di champagne e feste in piscina, gli invitati sono stati salutati con discorsi "commoventi, bellissimi, divertenti ed emozionanti" da parte dei due novelli sposi: "Non c'era un occhio asciutto in sala. Sono persone che si danno sempre da fare e adorabili, e questo splendido matrimonio ha coronato un anno straordinario per loro".
La location, tra lusso e Churchill
È un complesso mastodontico - ettari di giardino, 56 camere, suite lussuosissime e addirittura un ristorante giapponese - quello che ha ospitato il "secondo primo matrimonio" della coppia hollywoodiana. Il Beaverbrook, ora hotel a cinque stelle, fu costruita per il defunto imprenditore editoriale Lord Beaverbrook vicino alla cittadina di Leatherhead, a sud di Londra. Qui il businessman inglese ospitò i personaggi più influenti del primo novecento britannico, tra cui il celebre primo ministro Winston Churchill.
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La lussuosissima tenuta inglese di Beaverbrook
Lo spettacolo "alla Spider-Man"
Per chiudere la serata, Holland e Zendaya hanno optato per uno spettacolo di luci... in onore di Spider-Man, personaggio grazie a cui lo stesso attore britannico è diventato famosissimo. I raggi laser erano infatti rossi e blu, come la tuta del supereroe della saga di cui entrambe le giovani star sono protagonisti assoluti. E sul cui set si sono conosciuti ormai dieci anni fa.