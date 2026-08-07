Per le nozze Tom Holland e Zendaya non hanno badato a spese. In totale, secondo quanto ha rivelato il tabloid inglese Daily Mail, avrebbero pagato circa 580mila sterline per 72 ore di festeggiamenti. Gli invitati - poco meno di 300 - avrebbero raggiunto la tenuta con un rapido viaggio in elicottero, atterrando direttamente sulle distese verdi davanti alla tenuta. Presenti i colleghi attori Robert Downey Jr., che con loro ha lavorato nell'universo Marvel interpretando Iron Man, e Timothée Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner. Tra cene orientali, fiumi di champagne e feste in piscina, gli invitati sono stati salutati con discorsi "commoventi, bellissimi, divertenti ed emozionanti" da parte dei due novelli sposi: "Non c'era un occhio asciutto in sala. Sono persone che si danno sempre da fare e adorabili, e questo splendido matrimonio ha coronato un anno straordinario per loro".