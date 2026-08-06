Christopher Nolan ha scelto una prospettiva inedita per raccontare l’Odissea: non soltanto il lungo viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca dopo vent’anni di assenza, ma soprattutto il rapporto profondo tra l’eroe e il suo cane Argo. Durante un’intervista al The Late Show with Stephen Colbert, il regista ha definito la sua versione cinematografica del poema di Omero "the ultimate dog story", ovvero "la storia definitiva sui cani", offrendo così una chiave di lettura diversa rispetto alla tradizionale epopea fatta di guerre, mostri e avventure.