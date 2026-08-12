Stati Uniti, Rod Stewart annulla il tour dopo un intervento al cuore

Quello appena annunciato non è il primo episodio che negli ultimi mesi ha costretto il cantante a modificare i propri impegni dal vivo. Stewart aveva già cancellato un concerto a Cincinnati a causa di una procedura medica minore e imprevista. A giugno era, invece, saltata un'esibizione in California a causa della laringite. Quell'episodio aveva provocato anche alcune polemiche, dopo che il cantante era stato visto assistere a una partita dei Mondiali il giorno successivo.