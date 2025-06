Rod Stewart conquista Glastonbury e con Ron Wood "riforma" i Faces

Dopo aver eseguito alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui "Maggie May", "I Don't Want to Talk About It", "Tonight's the Night (Gonna Be Alright)" e "Do Ya Think I'm Sexy", Stewart ha sorpreso il pubblico prima con Hucknall, 65 anni in un duetto di "If You Don't Know Me by Now" di Harold Melvin & The Blue Notes, la cui celebre cover è stata realizzata dai Simply Red. Poi con Wood, 78 anni e quindi con Lulu, 76 anni, per un'esibizione di "Hot Legs". "Ora è per me è un immenso piacere portare sul palco due leggende," ha detto Stewart prima di presentare al pubblico con Wood e Lulu e prima di abbracciare calorosamente l'ex compagno di band.