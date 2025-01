Gli ultimi due ci arrivano ad appena una settimana di distanza: il 23 agosto il nostro scatenato mito musicale, che ha già un programma un evento musicale a maggio a Milano, e il regista di culto di più di una generazione il 14 agosto. Di Wenders in Italia è attesa a settembre la regia de "Les pêcheurs de perles" di George Bizet; sul podio il francese Jérémie Roher per la ripresa del Maggio fiorentino. Ma ad aprire la schiera nutrita è Rod Stewart che 80 anni li compie il 10 gennaio. A giugno, tanto per festeggiare, tornerà sul palco del Festival di Glastonbury da cui mancava da 23 anni, così per dimostrare a tutti che è ancora una leggenda. Sono del resto soprattutto una serie di miti della musica (che evidentemente allunga la vita) ad arrivare al traguardo degli 80. Eric Clapton, la leggenda della chitarra che ha annunciato il suo ritorno in Italia con due concerti all'Unipol Forum di Milano, previsti per il 27 e 28 maggio 2025, li compie il 30 marzo. Anche Keith Jarrett, che raggiunge il traguardo l'8 maggio, sarà in tour con concerti anche in Italia: a Roma il 17 febbraio. Di Neil Young si aspetta il ritorno dopo lo stop al tour, in attesa del compleanno del 12 novembre. A cui si aggiungono, come già detto, Rita Pavone il 23 agosto e prima Bobby Solo che spegne le candeline il 18 marzo.