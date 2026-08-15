"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", 4 minuti sono trapelati online (e sembrano all'altezza delle aspettative)
Il filmato contiene una lunga scena seguita da un montaggio in stile trailer. Probabilmente si tratta del materiale promozionale presentato a un pubblico selezionato durante il Comicon del 2026
Marvel's Spider-Man Miles Morales, il trailer dello Spider-Verse © Da video
Spider-Man: Across the Spider-Verse del 2023 aveva lasciato a tutti l'acquolina in bocca. Il secondo capitolo della trilogia animata dedicata all'Uomo Ragno incarnato da Miles Morales si chiudeva infatti con un finale aperto che appariva più adatto a un episodio di una serie tv che a un film per il cinema. Lungaggini produttive hanno poi posticipato l'uscita del gran finale della saga, prevista almeno negli Stati Uniti dal 18 giugno 2027. Ma tale spasmodica attesa aveva ormai creato una fame che andava in qualche modo saziata. I fan del multiverso ragnesco hanno quindi intercettato con entusiasmo i quattro minuti di materiale che qualcuno ha impunemente postato su internet, aumentando definitivamente l'hype per quella che promette di essere una degna conclusione alle storie parallele dei vari "arrampicamuri".
La chiusura di un cerchio
Lo spezzone apparso in rete non rappresenta in toto l'estetica che avrà il prodotto finito. Si notano infatti le animazioni ancora grezze e la mancanza di rifiniture, che tuttavia non intaccano la qualità generale dell'apparato tecnico. Anche chi non apprezza lo Spider-Verse d'altronde non può negare come le pellicole del filone abbiano rivoluzionato il cinema d'animazione tutto, presentando un fino ad allora inedito ibrido tra computer grafica ed estetica da fumetto. I quattro minuti di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse si muovono nel solco dei capitoli precedenti, mostrando una fluidità già strabiliante in questa forma incompleta.
Cosa si vede
Il filmato si collega inoltre anche tematicamente a quanto visto finora, presentando quella che è presumibilmente la scena iniziale dell'opera. Assistiamo al duello tra le due versioni di Miles e al tentativo da parte dell'"originale" di fuggire da Terra-42. Appaiono poi anche altri Spider-Man e Gwen Stacy, oltre all'affascinante minaccia rappresentata da Spot, in una sequenza montata come quella di un normale trailer che termina con la classica scritta che rimanda alla data di uscita del film negli USA, 18 giugno 2026. La sequenza finora inedita sarebbe stata mostrata per la prima volta al panel della Sony nell'ultimo Comicon, ad aprile. Nell'occasione il materiale era stato mostrato solo a una platea di addetti ai lavori a porte chiuse.
Nella morsa del ragno
"Non sono un fan dei filmati incompiuti e non completamente renderizzati", ha scritto dopo lo sceneggiatore e produttore del film Cristopher Miller su X. Un punto di vista che sembra essere condiviso dalla casa di distribuzione di Beyond the Spider-Verse. La Sony infatti da giorni sta combattendo una guerra senza quartiere ai leak, procedendo a eliminare le scene trafugate da qualunque sito o post che ne presenti anche solo un piccolo spezzone. D'altra parte quanto accaduto non è affatto un caso isolato, anzi. Negli ultimi mesi un po' tutte le major hanno dovuto avere a che fare con simili fughe di notizie: da Odissea a Spider-Man: Brand New Day, nessun blockbuster può dirsi al sicuro ormai. In particolare l'Uomo Ragno poi sembra avere una qualche maledizione addosso, visto che già nel 2021 il trailer di Spider-Man: No Way Home era trapelato online settimane prima della sua pubblicazione. Da grandi poteri derivano... grandi attese.