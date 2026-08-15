"Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", 4 minuti sono trapelati online (e sembrano all'altezza delle aspettative)

"Non sono un fan dei filmati incompiuti e non completamente renderizzati", ha scritto dopo lo sceneggiatore e produttore del film Cristopher Miller su X. Un punto di vista che sembra essere condiviso dalla casa di distribuzione di Beyond the Spider-Verse. La Sony infatti da giorni sta combattendo una guerra senza quartiere ai leak, procedendo a eliminare le scene trafugate da qualunque sito o post che ne presenti anche solo un piccolo spezzone. D'altra parte quanto accaduto non è affatto un caso isolato, anzi. Negli ultimi mesi un po' tutte le major hanno dovuto avere a che fare con simili fughe di notizie: da Odissea a Spider-Man: Brand New Day, nessun blockbuster può dirsi al sicuro ormai. In particolare l'Uomo Ragno poi sembra avere una qualche maledizione addosso, visto che già nel 2021 il trailer di Spider-Man: No Way Home era trapelato online settimane prima della sua pubblicazione. Da grandi poteri derivano... grandi attese.