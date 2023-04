"Spider-Man: Across the Spider-Verse", si torna nel multiverso nel nuovo trailer

Il multiverso e la molteplicità

"Spider-Man: un nuovo universo" è stato acclamato per il suo stile innovativo e per aver saputo rinnovare il mondo del supereroe in calzamaglia inserendolo con le sue versioni alternative nel multiverso. Una molteplicità che era arrivata al cinema alla fine del 2018, parallelamente al reboot live action affidato con successo a Tom Holland. Una rilettura con al centro Spider-Man/Miles Morales, adolescente di papà poliziotto afroamericano e mamma infermiera portoricana, nato nel 2011 (in omaggio a Obama) sui comics creati da Brian Michael Bendis (testi) e l'italiana Sara Pichelli (disegni). E che racconta che chiunque può essere, a suo modo, Spider-man: un timido adolescente afroamericano/latino, un 40enne con la pancetta, un eroe in bianco e nero alla Humphrey Bogart, una ragazza coraggiosa, una bimba in stile anime con robot personale e persino un maiale. "Uno dei temi principali del film è che tutti noi abbiamo dei poteri e dobbiamo affrontare le nostre responsabilità indipendentemente da chi siamo o dove siamo nati" avevano spiegato i produttori Phil Lord e Chris Miller, duo ipercreativo e irriverente di "The lego movie".