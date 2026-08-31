Dietro la macchina da presa per "Pokémon: Wild Card" ci sarà Katsuhiko Kitada, animatore e regista noto per produzioni anime quali "The First Slam Dunk", "Attack on Titan" e "Naruto: Shippuden". Akemi Hayashi, conosciuta per il suo contributo ad anime come "Banana Fish" e "Lazarus", si occuperà della progettazione dei personaggi. Il film sarà prodotto da CloverWorks, studio giapponese che ha firmato serie e film di grande successo come "Spy × Family" e "Bocchi the Rock!".