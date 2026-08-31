I Pokémon compiono 30 anni: dai videogiochi alle carte collezionabili fino ai film
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I Pokémon tornano sul grande schermo, questa volta in animazione con "Pokémon: Wild Card", il primo film la cui trama è interamente incentrata sul celebre gioco di carte da collezione. Il nuovo progetto è stato annunciato durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali di Pokémon 2026 a San Francisco. La particolarità sta proprio nel protagonista della vicenda, un abile giocatore del gioco di carte che indossa la tipica e riconoscibile felpa gialla. Un ritorno sul grande schermo che arriva nell'anno del 30esimo anniversario della nascita del franchise. Nel 2027 sarà la volta della nuova e decima generazione videoludica, "Winds" e "Waves".
È uscito anche un primo teaser trailer, che dà qualche piccolo indizio sulla trama. Accanto al protagonista c'è Mimikyu, il Pokémon di tipo Spettro/Folletto appartenente alla settima generazione della serie videoludica "Pokémon Sole e Luna". Mimikyu è noto per il suo curioso travestimento da Pikachu: dietro il telo giallo che imita il celeberrimo Pokémon si cela il suo vero aspetto. La novità di Wild Card risiede, quindi, nel fatto che sia il primo film Pokémon ad avere come protagonista un giocatore del TCG (Trading Card Game).
Dietro la macchina da presa per "Pokémon: Wild Card" ci sarà Katsuhiko Kitada, animatore e regista noto per produzioni anime quali "The First Slam Dunk", "Attack on Titan" e "Naruto: Shippuden". Akemi Hayashi, conosciuta per il suo contributo ad anime come "Banana Fish" e "Lazarus", si occuperà della progettazione dei personaggi. Il film sarà prodotto da CloverWorks, studio giapponese che ha firmato serie e film di grande successo come "Spy × Family" e "Bocchi the Rock!".
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"Pokémon: Wild Card" arriverà al cinema nel corso del 2027: per ora non è stata comunicata una data di uscita ufficiale. Il film sarà il primo lungometraggio Pokémon inedito dopo "Pokémon: I segreti della giungla", uscito in Giappone nel 2020 e arrivato l'anno successivo su Netflix.