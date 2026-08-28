Mondiali Pokémon al via, ma non chiamatelo gioco da ragazzi: tutto quello che c'è da sapere su un fenomeno sempre più globale (che vale milioni)

Non è solo un gioco per ragazzi, ma un fenomeno competitivo globale da milioni di dollari. I Campionati Mondiali di Pokémon che si disputeranno dal 28 al 30 agosto a San Francisco (Stati Uniti) rappresentano l'Olimpo degli allenatori, virtuali e non: un palcoscenico dove strategia, riflessi e mesi di preparazione si fondono in sfide a prova di nervi che possono valere una vita. Ma per capire cos’è e come funziona una delle manifestazioni più attese del panorama ludico sportivo abbiamo intervistato Andrea Zorat, 29 anni, che non solo ha vissuto il Mondiale da protagonista lo scorso anno, ma è oggi uno dei principali punti di riferimento di un mondo, quello dei Pokémon, che è sempre più un fenomeno sociale in continua e rapida espansione. E che strizza l’occhio soprattutto agli adulti.