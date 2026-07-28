Vuoi le carte Pokemon? Fatti scannerizzare la faccia. L'ultima trovata per fermare i "bagarini"

Oggi per chi è esterno a questo mondo, soprattutto in Occidente, è difficile comprendere la portata del fenomeno. Le carte Pokemon, in vendita da fine anni Novanta, hanno raggiunto quotazioni ormai quotazioni altissime e sono l'esempio principe di come la passione sia tracimata fino a trasformarsi in ossessione. Il giro di soldi richiamato da Pickachu e compagni è ormai così grande da richiamare persino l'interesse degli speculatori, che la stessa Pokemon Company cerca di allontanare come può. L'ultima trovata è il riconoscimento facciale per gli acquirenti nei negozi. Una misura che apparirebbe esagerata se non si tenesse conto delle cifre che girano.