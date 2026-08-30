Dolly Parton, boom di ascolti dopo la morte: è l'artista più ascoltata in streaming al mondo

Gli ascolti dei brani di Dolly Parton sono aumentati vertiginosamente dopo la sua morte. Nel giorno della scomparsa, il 25 agosto, gli streaming audio e video della discografia dell'artista negli Stati Uniti hanno registrato una crescita del 2.458%, passando da 1,2 milioni a 30,5 milioni. Mercoledì 26 agosto il dato è salito ulteriormente, raggiungendo 46,3 milioni di streaming. Lo riporta Nbc News sulla base dei dati della società specializzata Luminate.
Prima al mondo
Un incremento enorme è stato registrato anche a livello globale. Gli streaming audio e video di Dolly Parton sono passati dai 2,5 milioni di lunedì 24 agosto ai 41,8 milioni di martedì 25, con un aumento del 1.549%. Il giorno seguente ancora gli streaming audio on-demand hanno poi raggiunto 79,7 milioni, un risultato che ha reso Dolly Parton l'artista più ascoltata in streaming al mondo in quella giornata.
I brani più ascoltati
A trainare l'impennata degli ascolti negli Stati Uniti sono stati alcuni dei brani più celebri della sua carriera. "Jolene" ha totalizzato quattro milioni di streaming nella giornata (raggiungendo quasi il miliardo di ascolti su Spotify), mentre "9 to 5" ne ha raggiunti 3,6 milioni. Tra le canzoni protagoniste della crescita figurano anche "Islands in the Stream", il duetto con Kenny Rogers, e "I Will Always Love You".