Dolly Parton, boom di ascolti dopo la morte: è l'artista più ascoltata in streaming al mondo

Un incremento enorme è stato registrato anche a livello globale. Gli streaming audio e video di Dolly Parton sono passati dai 2,5 milioni di lunedì 24 agosto ai 41,8 milioni di martedì 25, con un aumento del 1.549%. Il giorno seguente ancora gli streaming audio on-demand hanno poi raggiunto 79,7 milioni, un risultato che ha reso Dolly Parton l'artista più ascoltata in streaming al mondo in quella giornata.