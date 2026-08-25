Morte di Dolly Parton, Trump: "Bandiere a mezz'asta nel Paese per una settimana"

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La scomparsa della cantante country Dolly Parton, morta il 25 agosto all'età di 80 anni, ha scosso - emotivamente - gli Stati Uniti e il commander in chief che li guida. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il Paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana per commemorare la star della musica country.
Il gesto per una settimana
Il presidente Trump sceglie così di renderle omaggio per sette giorni. "È con grande tristezza che annuncio la scomparsa di Dolly Parton, una delle più grandi cantanti country - e non solo - di tutti i tempi", ha scritto Trump su Truth, dopo che la famiglia della leggenda della musica statunitense ha dato la notizia della sua scomparsa. "È una perdita enorme per milioni di persone. Non c'è mai stata, né mai ci sarà, un'altra come lei. In suo onore, dispongo che la bandiera americana venga abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana, a partire da stasera alle 18:00. Riposa in pace, Dolly! Il mondo ti vuole bene", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.
Il disaccordo con il presidente
Pur avendo rifiutato l'offerta di Trump di una Medaglia della Libertà e pur essendo chiaramente allergica alle politiche del capo della Casa Bianca - tra le tante sfide la maxidonazione che all'inizio del Covid contribuì alle ricerche sui vaccini contro la pandemia della casa farmaceutica Moderna - Parton fu essenzialmente un'icona che riunivachi non la pensava alla stessa maniera. "C'è qualcosa su cui andiamo tutti d'accordo?", si chiese nel 2019 il New York Times: "Sì, Dolly Parton".