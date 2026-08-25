Morte di Dolly Parton, Trump: "Bandiere a mezz'asta nel Paese per una settimana"

Il presidente Trump sceglie così di renderle omaggio per sette giorni. "È con grande tristezza che annuncio la scomparsa di Dolly Parton, una delle più grandi cantanti country - e non solo - di tutti i tempi", ha scritto Trump su Truth, dopo che la famiglia della leggenda della musica statunitense ha dato la notizia della sua scomparsa. "È una perdita enorme per milioni di persone. Non c'è mai stata, né mai ci sarà, un'altra come lei. In suo onore, dispongo che la bandiera americana venga abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana, a partire da stasera alle 18:00. Riposa in pace, Dolly! Il mondo ti vuole bene", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.