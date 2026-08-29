Tom Hardy diventa rapper nel suo nuovo album e lo fa con la voce del Bane di Batman

C'è però anche chi da Hardy, anzi da Frankie Pulitzer, è molto rispettato: non ci vuole molto a immaginare che sia stato lo stesso attore a spingere per includere nel disco i featuring di pesi massimi come Method Man e soprattutto Busta Rhymes. Questi ultimi erano stati d'altra parte inseriti dalla stessa star di Mad Max tra le fonti di ispirazione per la voce roca e particolare di Bane già in tempi non sospetti: "Quando devo farla mescolo un po' di Busta Rhymes, un po' di Method Man e Redman, un po' di James Brown e, appena un pizzico, di Richard Burton", aveva dichiarato Hardy a BBC Radio 1.