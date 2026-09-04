Beyoncé compie gli anni e fa uscire un'edizione speciale dell'album B'Day di 20 anni fa
La popstar americana spegne 45 candeline e fa un'operazione amarcord: il suo secondo album registrato in studio ora in versione deluxe e rimasterizzata
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La star mondiale del pop Beyoncé compie 45 anni e per accontentare i fan che sono in attesa di un suo nuovo progetto discografico, ha fatto uscire un'edizione speciale del suo secondo album "B'Day". Uno degli LP di maggiore successo della texana, che ha segnato la sua maturità artistica. Il titolo del disco è nato tra il gioco di parole Happy Birthday e l'iniziale della cantante. Dopo 20 anni esatti dall'uscita sul mercato della compilation, ora ne esce una versione masterizzata e restaurata.
Cosa ci sarà all'interno dell'album
Non sarà un semplice copia e incolla del precedente, ma all'interno di questa pubblicazione troveremo nuove hit, remix, immagini inedite e contenuti video restaurati, oltre ad alcune registrazioni in lingua spagnola. Tra i brani mai pubblicati prima "Can I Watch You", prodotto da Beyoncé e Pharrell, e "My First Time". Sono presenti inoltre "Lost Yo Mind", "Creole" e "Back Up"che non erano state incluse in "B'day" nel 2006. Prima di questo regalo per i fan, Queen B aveva presentato lo scorso luglio un brano già noto dal 2023, "Morning Dew (Donk)"
I brani in lingua spagnola
Beyoncé ha voluto cantare alcuni brani in lingua spagnola per esprimere l'amore e l'ammirazione che ha per la cultura latina. Tra questi c’è "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied) feat. Maluma", l'artista colombiano da vendite record. La cantante americana desiderava da tempo un duetto con l'interprete sudamericano, perché non solo stima la sua musica, ma anche l'impegno umanitario che il 32enne sta avendo dopo il terribile terremoto che ha coinvolto la Colombia.
Il brano con Maluma contiene un sample di "La Negra Tiene Tumbao" della star afrocubana Celia Cruz, artista che Beyoncé ammira da tempo per l’orgoglio con cui ha celebrato le proprie radici africane e per la forza con cui si è opposta al razzismo e a modelli di bellezza troppo rigidi. Il tributo musicale diventa così parte integrante di una canzone che celebra forza e sicurezza in se stessi, sulla pista da ballo come nella vita. Di particolare rilievo è anche "Irreemplazable (Como La Flor) featuring Selena", che unisce Beyoncé alla voce di Selena, una delle più celebri artiste messicano-americane, conosciuta come la "Queen of Tejano Music".
L'album del 2006
"B'day" può essere considerato il primo visual album di Beyoncé: un progetto accompagnato da cortometraggi che raccontavano una relazione in tutte le sue fasi. Al centro dell’album ci sono temi come la fiducia in se stessi, la libertà, l’audacia e la compatibilità, ancora attuali a 20 anni di distanza. L’album venne registrato in appena due settimane, con Beyoncé alla guida del progetto e con le idee molto chiare su ciò che voleva realizzare. Durante le registrazioni spinse se stessa e i suoi collaboratori a sperimentare e ad andare oltre, dando forma al suono personale dell’album e mostrando un approccio innovativo alla scrittura, alla registrazione e alla produzione.