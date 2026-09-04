Beyoncé ha voluto cantare alcuni brani in lingua spagnola per esprimere l'amore e l'ammirazione che ha per la cultura latina. Tra questi c’è "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied) feat. Maluma", l'artista colombiano da vendite record. La cantante americana desiderava da tempo un duetto con l'interprete sudamericano, perché non solo stima la sua musica, ma anche l'impegno umanitario che il 32enne sta avendo dopo il terribile terremoto che ha coinvolto la Colombia.



Il brano con Maluma contiene un sample di "La Negra Tiene Tumbao" della star afrocubana Celia Cruz, artista che Beyoncé ammira da tempo per l’orgoglio con cui ha celebrato le proprie radici africane e per la forza con cui si è opposta al razzismo e a modelli di bellezza troppo rigidi. Il tributo musicale diventa così parte integrante di una canzone che celebra forza e sicurezza in se stessi, sulla pista da ballo come nella vita. Di particolare rilievo è anche "Irreemplazable (Como La Flor) featuring Selena", che unisce Beyoncé alla voce di Selena, una delle più celebri artiste messicano-americane, conosciuta come la "Queen of Tejano Music".