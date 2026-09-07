Marracash e Guè, 47 e 45 anni, tornano insieme e lo fanno con un nuovo singolo. Si intitola "Casini" e uscirà mercoledì 9 settembre, a pochi giorni dal doppio concerto che vedrà i due rapper protagonisti il 12 e 13 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Un ritorno che non è soltanto una nuova collaborazione discografica, ma anche il modo scelto dai due artisti per celebrare una storia comune lunga tre decenni: 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e dieci anni dall'uscita di "Santeria", il joint album che nel 2016 li consacrò come una delle coppie più importanti del rap italiano.