Marracash riunisce la sua trilogia in un cofanetto con un libro
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Marracash e Guè tornano insieme con “Casini”, il nuovo singolo celebra 30 anni di amicizia © Instagram
Marracash e Guè, 47 e 45 anni, tornano insieme e lo fanno con un nuovo singolo. Si intitola "Casini" e uscirà mercoledì 9 settembre, a pochi giorni dal doppio concerto che vedrà i due rapper protagonisti il 12 e 13 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Un ritorno che non è soltanto una nuova collaborazione discografica, ma anche il modo scelto dai due artisti per celebrare una storia comune lunga tre decenni: 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e dieci anni dall'uscita di "Santeria", il joint album che nel 2016 li consacrò come una delle coppie più importanti del rap italiano.
Ad annunciare l'uscita sono stati gli stessi Marracash e Guè con un post condiviso sui social. "Una sola nuova canzone, un regalo unico in occasione del doppio live di Milano", hanno spiegato presentando il progetto. Non un nuovo album insieme, dunque, ma un brano pensato per accompagnare un anniversario particolarmente importante e le due serate milanesi.
Prodotto da Marz, "Casini" parte da uno dei brani più riconoscibili della storia dell'hip hop mondiale: "Gangsta’s Paradise" di Coolio, successo del 1995 diventato un classico della cultura urban internazionale. Sul campionamento Marracash e Guè tornano a fare quello che ha caratterizzato il loro sodalizio fin dagli inizi, puntando su rime, flow, incastri e punchline e sul confronto tra due personalità artistiche differenti ma complementari.
Un ritorno alle radici che anticipa quello che accadrà anche dal vivo. Il 12 e 13 settembre i due rapper saliranno insieme sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro per ripercorrere vent'anni di collaborazioni e musica condivisa. La prima delle due date, quella di sabato 12 settembre, risulta già sold out, mentre per il secondo appuntamento restano gli ultimi biglietti.
Al centro della festa ci sarà inevitabilmente "Santeria", pubblicato il 24 giugno 2016 e composto da 15 tracce. Prima di quel progetto Marracash e Guè avevano già incrociato più volte le loro strade, collaborando in brani come "Fattore Wow", "Big!" e "Brivido". L'album congiunto trasformò però quella sintonia in un progetto completo, seguito poi da un tour e da "Santeria Live".
A distanza di dieci anni, "Casini" riporta quella storia nel presente senza trasformarla in una semplice operazione nostalgia. Il nuovo singolo diventa piuttosto un ponte tra quello che Marracash e Guè hanno costruito insieme e ciò che sono diventati nelle rispettive carriere.
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