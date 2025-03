Guè "dissa" i Me contro Te: "Lui è creepy, non lo farei vedere a mia figlia"

In passato i Me contro Te non si sono certo tirati indietro quando si è trattato di affrontare polemiche social. In particolare hanno fatto notizia le frecciatine a distanza lanciate in più occasioni ai DinsiemE, un'altra coppia di youtuber accusata da Luì e Sofì di essere dei cloni. Esattamente come per Guè, in quanto esponente del mondo del rap, il dissing è praticamente pane quotidiano. Qui a colpire è stato il fatto che si incontrassero due mondi in apparenza distanti. Vero è che quello di Guè non voleva essere un vero e proprio attacco, tanto che nel commentare l'aspetto di Luì ha tenuto a precisare che lo faceva "con il massimo rispetto", anche se la cosa è stata accolta dalla coppia con un po' di scetticismo e sarcasmo.