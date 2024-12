Me contro Te e DinsiemE: parte il dissing

Su Tiktok è arrivata la contro-replica dei Me contro Te, con una serie di clip. In una sono in auto con gli occhiali scuri e la scritta "Quando infiammi internet con un video", mentre in un'altra mangiano pop corn al cinema con il messaggio "Noi che rileggiamo le chat con l'avvocato nel 2017 sugli youtuber 'che non ci conoscono' ma sono venuti a cercarci sotto casa". Anche i DinsiemE nelle ultime ore hanno pubblicato un video, precisando di non aver mai detto di non conoscerli: "Quando ti dicono che copi qualcuno, ma tu non fai contenuti per bambini ostentando continuamente robe di lusso, borse e Ferrari. Non inventi cose per hype, non vuoi picchiare nessuno e non inciti all'odio". La questione è tutt'altro che chiusa...