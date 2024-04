Tgcom24

Quando, dove, come, quanto, che giorno e perché si sposeranno i Me contro Te Tre anni dopo la proposta romantica di Luigi Calagna, 31 anni, a Sofia Scalia, 26, quando lui si è inginocchiato davanti a lei chiedendole la mano con un bel brillocco sul lago di Como, i Me contro Te si sposano: hanno scelto la data e tra poco si giureranno amore eterno. Lei aveva risposto subito di sì al suo innamorato, e poi aveva spiegato: “Non me l'aspettato assolutamente. Avevo intuito qualcosina, ma non immaginavo niente di così importante, di così emozionante, è stato veramente un momento magico”. Dal 2021 ad oggi ci sono stati alcuni rallentamenti nel loro progetto. Prima le regole rigide imposte dal periodo del Covid, poi la voglia di far partecipare tutti i fan alla festa. “C’è un’aspettativa altissima da parte di chi ci segue, vorrebbero tutti assistere all’evento. Dobbiamo trovare un modo per accontentarli e goderci una giornata per noi emozionante” aveva detto Luigi qualche tempo fa. E ora chissà se riusciranno i sei milioni di fan che li seguono su Youtube ad assistere ai fiori d’arancio.

I Me contro Te si sposa davvero, ma come si cono socnosciuti veramente Come si sono conosciuti Luì e Sofì? Prima di diventare i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia si sono incontrati per caso a casa di un cugino di Luì. Sofì aveva solo 15 anni allora e lui ne rimase folgorato: “L’ho corteggiata per quasi sei mesi fino al fatidico sì”. “All’inizio eravamo separati perché io studiavo Medicina a Palermo, lei stava in paese. Poi sono tornato anch’io, e abbiamo iniziato a fare i video, per gioco” ha raccontato Luigi Calagna. Da 12 anni stanno insieme professionalmente e sentimentalmente.

L’universo dei Me contro Te ha un messaggio positivo e Luì e Sofì sono seguitissimi sui social. "La responsabilità nei confronti del pubblico è grande: sappiamo che siamo seguiti dai più piccoli ed è importante che i genitori si fidino di noi", ha detto Sofia Scalia. "Ormai siamo conosciuti da tutti, avendo l'attenzione di tanti genitori cerchiamo di rassicurarli sui contenuti che facciamo", ha proseguito Luigi Calagna, "vogliamo essere il più possibile educativi cercando di non annoiare". I Me contro Te saranno al cinema a giugno con il loro sesto film (“Me Contro Te Il Film - Operazione Spie”): il primo film è stato da incassi record. A gennaio 2023 è uscito "Me Contro Te - Missione Giungla" e poi è stata la volta di "Me Contro Te – Vacanze in Transilvania". Luì e Sofì, in attesa delle nozze, sono già partiti per la nuova tournée che celebra 10 anni di carriera.