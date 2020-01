Incassi record per il primo film di Sofì e Luì, i due YouTuber autori di "Me contro te - La vendetta del Signor S" 

Loro si chiamano Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte Sofì e Luì, non hanno ancora trent'anni, sono fidanzati, arrivano da Partinico, un piccolo paese in Sicilia e sono i due YouTuber più amati dai bambini. Ma soprattutto due veri fenomeni social e non solo. Il loro primo film, "Me contro Te - La vendetta del Signor S" ha incassato infatti in soli 3 giorni quasi 5 milioni e mezzo con la media "pazzesca" di 9.109 euro su 597 sale. Numeri da capogiro.