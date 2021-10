I Me contro Te si sposano, ecco la proposta di Luì a Sofì

Luì in ginocchio da Sofì: ecco la romantica proposta Da video 1 di 22 Da video 2 di 22 Da video 3 di 22 Da video 4 di 22 Da video 5 di 22 Da video 6 di 22 Da video 7 di 22 Da video 8 di 22 Da video 9 di 22 Da video 10 di 22 Da video 11 di 22 Da video 12 di 22 Da video 13 di 22 Da video 14 di 22 Da video 15 di 22 Da video 16 di 22 Da video 17 di 22 Da video 18 di 22 Da video 19 di 22 Da video 20 di 22 Da video 21 di 22 Da video 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

I Me contro Te si sposano, per la gioia dei loro follower e non solo. Luì (Luigi Calagna)e Sofì (Sofia Scalia) hanno immortalato il romantico momento su Instagram: "È successo davvero ! Cosa avrà risposto Sofì? Sì o no?". Il 25enne e la 21enne sono una delle coppie più amate da bambini e ragazzi, e proprio con loro hanno voluto condividere la loro gioia.