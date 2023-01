Me contro Te, tornano al cinema i fenomeni del web: "Il segreto del successo? Essere noi stessi"

Dopo il successo dei tre film precedenti (3 milioni di biglietti venduti e un incasso totale di 19 milioni di euro), questo quarto lavoro è incentrato sul valore dell'amicizia e dell'altruismo unito all'impegno per la protezione della natura, in una nuova avventura piena di gag e di canzoni tutte da cantare e da ballare.

LA TRAMA - Luì e Sofì si trovano catapultati direttamente nella giungla più incontaminata, tra liane e animali selvatici, per salvare la Terra da una nuova minaccia. La cattiva Viperiana ha infatti scoperto che esiste una fonte magica, nascosta proprio nella giungla, grazie alla quale si possono annullare tutti gli incantesimi del mondo. Il suo obiettivo è contaminarla con una pozione magica per trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Il due innamorati Luì e Sofì avranno poco tempo per questa nuova, importante missione dalla quale dipende il destino di tutto il mondo: per riuscire a sconfiggere Viperiana e il suo fedele servitore Serpe si faranno aiutare da Pongo, dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, ma dovranno giocare d'astuzia, stando attenti a nuove insidie e a nemici "inaspettati".





"SIAMO SEMPRE NOI STESSI" - "Non sappiamo quale sia il segreto del nostro successo, tutto è venuto con molta spontaneità. Ma forse la chiave è proprio questa, il fatto che non ci siamo mai posti canoni da seguire, mai troppe regole. Siamo sempre stati noi stessi": raccontano i Me Contro Te, gli inseparabili, sorridenti, ironici e tecnologici, Luì e Sofì.





I TEMI DEL NUOVO FILM - "La saga continua ma si evolve anche perché insieme a nuovi personaggi, questa volta abbiamo voluto lanciare anche un messaggio ecologista. Oltre all'amicizia e all'amore, parliamo di natura per sensibilizzare il pubblico", spiega Sofì. "Il tema è attualissimo, vista la grande responsabilità che abbiamo, abbiamo pensato di usare il film per coinvolgere i più piccoli, sensibilizzarli sulla necessità di difendere la natura e impegnarsi. Sempre scherzando e ridendo ovviamente", aggiunge Luì.

L'UNIVERSO DEI ME CONTRO TE - L'"universo Me Contro Te" è costituito da numeri incredibili: 6,42 milioni di iscritti su YouTube, 1,5 milioni di follower su Instagram e 2,7 milioni su Tik Tok, per non parlare dei film, delle vendite degli album e delle 70mila presenze nel tour 2022. "La responsabilità nei confronti del pubblico è grande: sappiamo che siamo seguiti dai più piccoli ed è importante che i genitori si fidino di noi", dice Sofì. "Ormai siamo conosciuti da tutti, avendo l'attenzione di tanti genitori cerchiamo di rassicurarli sui contenuti che facciamo", prosegue Luì, "vogliamo essere il più possibile educativi cercando di non annoiare".