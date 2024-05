"Abbiamo scelto il 1992 non a caso. E' l'anno in cui sono nato io", sorride Luigi. "Come si viveva? Non c'era il cellulare ne' internet ovunque- - riflette Sofia, classe 1997 - Non so se fosse più facile o difficile". Ma qual è l'ingrediente giusto per catturare così a lungo il pubblico più giovane? "Forse fare sempre e solo le cose che ci piacciono - concordano i due - Quando abbiamo debuttato ci siamo detti: se tra anno non arriviamo a 10 mila iscritti al canale smettiamo. Erano 300 mila. La musica è sempre stata la nostra grande passione. Anche per festeggiare questi 10 anni abbiamo organizzato un tour nei Palazzetti, che non vediamo l'ora di riprendere il prossimo anno. Ma non ci siamo mai sentiti grandi musicisti, attori o scrittori. È il pubblico a decidere se un progetto è bello".