I Me contro Te hanno pubblicato un video social per annunciare che la data delle nozze è finalmente stata fissata. Lei in minidress bianco e velo in testa a simboleggiare l'abito da sposa, lui in giacca e bermuda, hanno srotolato un cartellone con scritta la data mentre una pioggia di coriandoli dorati cadeva dall'alto. Già ad aprile 2024 avevano fatto sapere di aver scelto il giorno in cui dirsi sì, senza però rivelarlo. Appuntamento con i follower a settembre dunque, per celebrare un amore che dura da 13 anni.