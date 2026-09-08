Dopo "Odissea" di Nolan, Hollywood torna in Italia per altre grandi produzioni
Dai centri storici alle riserve naturali, tra le location più quotate Roma e Cinecittà, accanto al sud Italia con Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia
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L'Italia continua a essere la meta favorita per i registi hollywoodiani. Ne ha dato un esempio Christopher Nolan con la sua "Odissea", che ha scelto di ambientare tra Sicilia, Campania e Lazio. L'isola di Favignana era diventata Itaca, le Eolie hanno fatto da sfondo al Regno dei Venti e alla sequenza delle Sirene, il Cilento ha fatto da sfondo per le scene delle tempeste marittime e infine Ostia, Tivoli e Sperlonga hanno dato lo spunto per le ambientazioni nell'antichità fra palazzi storici e grotte. Dal post-apocalittico al film in costume, sono diversi i titoli che nel 2026 hanno come cornice il Bel Paese, e a questi si aggiunge la commedia "Un weekend da bamboccioni 3", con protagonista Adam Sandler, che blinderà l'isola di Figarolo, in Sardegna, dal 15 settembre.
"The Dog Stars"
Tratto dall'acclamato romanzo di Peter Heller (Le stelle del cane), il film di Ridley Scott, nelle sale dal 26 agosto, è un thriller drammatico e post-apocalittico. La storia segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti a una devastante pandemia influenzale globale, focalizzandosi sulla lotta per la sopravvivenza e sulla speranza in un mondo ormai stravolto. Il cast è composto da Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley e Guy Pearce. Le riprese hanno coinvolto diverse aree strategiche: il Friuli-Venezia Giulia, il Pian del Cansiglio in Veneto, il Parco Regionale Sirente-Velino in Abruzzo e la capitale con i teatri di posa di Cinecittà e il quartiere EUR.
"White Lies"
Un intenso ritorno alla finzione e al dramma intimo per Oliver Stone, che ha descritto il film come "un'eterna storia d'amore". È la storia di Jack Freeman, un uomo che vive un'infanzia travagliata dopo il divorzio dei genitori e da adulto riscopre sè stesso dopo aver ritrovato l'amore. Un grande cast con Josh Hartnett protagonista d'eccezione, accanto a Willem Dafoe e Michael Douglas. Roma e il Lazio sono stati i veri protagonisti di questa sessione di riprese: la troupe ha blindato per giorni alcune delle zone più suggestive della Capitale, tra cui il Centro Storico, l'area del Pantheon, i Castelli Romani, la panoramica collina del Gianicolo, spostandosi poi nei dintorni della regione come ai Pratoni del Vivaro (Velletri).
"The Resurrection of the Christ"
Il sequel de "La passione di Cristo" (2004), scritto e diretto da Mel Gibson, narra gli eventi biblici immediatamente successivi alla crocifissione e incentrato sul mistero e sulla narrazione della Resurrezione. Il finlandese Jaakko Ohtonen interpreta Gesù, mentre la cubana Mariela Garriga è Maria Maddalena. Accanto a loro ci sono Rupert Everett, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak e Riccardo Scamarcio. Le riprese hanno coinvolto la straordinaria cornice della Puglia, nelle zone di Gravina in Puglia, la riserva naturale di Torre Guaceto e Ginosa, per poi spostarsi in Basilicata tra il "paese fantasma" Craco vecchia e i calanchi di Pisticci. Il film è diviso in due parti: la prima arriverà al cinema a maggio 2027, mentre la seconda a maggio 2028.
"Cry To Heaven"
Tratto dall'omonimo romanzo di Anne Rice, il film diretto dallo stilista Tom Ford sposta l'obiettivo sul Settecento italiano, immergendosi nel mondo affascinante, complesso e drammatico dei teatri d'opera e dei castrati, tra intrighi di palazzo, musica barocca e passione. Il protagonista è il nobile veneziano Tonio Treschi, che viene violentemente evirato dal fratellastro e sfrutta questo trauma diventando famoso come soprano sotto la guida del divo dell'opera Guido Maffeo, suo insegnante al conservatorio di Napoli. Un cast corale ricchissimo che vede l'atteso esordio cinematografico della popstar Adele, affiancata da Colin Firth, Nicholas Hoult, la star di "Euphoria" Hunter Schafer e Paul Bettany. Il set ha toccato la Capitale e la Reggia di Caserta, le cui architetture barocche rievocano lo splendore del XVIII secolo.
"Un weekend da bamboccioni 3"
Dopo il successo dei capitoli precedenti, il franchise comedy con protagonista Adam Sandler torna con un nuovo capitolo all'insegna delle stravaganti avventure e delle vacanze tra amici, che questa volta decidono di spostare il loro caotico "weekend" fuori dai confini americani. Adam Sandler sarà affiancato da Chris Rock, Kevin James e David Spade. Per l'occasione, la produzione ha scelto i panorami da cartolina e il mare cristallino della Sardegna, con l'isola di Figarolo che fa da sfondo alle disavventure comiche dei protagonisti. Restano per ora ignoti i dettagli sulla trama e la data di uscita del film.