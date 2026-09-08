L'Italia continua a essere la meta favorita per i registi hollywoodiani. Ne ha dato un esempio Christopher Nolan con la sua "Odissea", che ha scelto di ambientare tra Sicilia, Campania e Lazio. L'isola di Favignana era diventata Itaca, le Eolie hanno fatto da sfondo al Regno dei Venti e alla sequenza delle Sirene, il Cilento ha fatto da sfondo per le scene delle tempeste marittime e infine Ostia, Tivoli e Sperlonga hanno dato lo spunto per le ambientazioni nell'antichità fra palazzi storici e grotte. Dal post-apocalittico al film in costume, sono diversi i titoli che nel 2026 hanno come cornice il Bel Paese, e a questi si aggiunge la commedia "Un weekend da bamboccioni 3", con protagonista Adam Sandler, che blinderà l'isola di Figarolo, in Sardegna, dal 15 settembre.