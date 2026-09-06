Barbara Eden, malore improvviso per la protagonista di "Strega per amore"
La 95enne è stata costretta a rinunciare a prendere parte a una premiazione a causa di un problema di salute non meglio specificato
Barbara Eden © Afp
Avrebbe dovuto essere una delle ospiti più attese del Cinecon 62 Classic Film Festival, ma un improvviso problema di salute ha costretto Barbara Eden a rinunciare all'ultimo momento alla partecipazione all'evento. L'attrice, 95 anni, avrebbe dovuto ricevere il Cinecon Legacy Award, ma non ha potuto essere presente di persona alla manifestazione.
L'annuncio del festival sulla salute dell'attrice
A comunicare la cancellazione è stato sabato il team organizzatore del festival, spiegando che Eden non sarebbe più riuscita a partecipare a causa di un "improvviso malore". L'attrice, secondo quanto riferito dagli organizzatori, era profondamente dispiaciuta per la decisione presa all'ultimo minuto, perché aspettava con grande entusiasmo l'incontro con il pubblico e i festeggiamenti organizzati in suo onore.
Il festival ha quindi rivolto un messaggio di vicinanza alla star di "Strega per amore", consapevole di quanto fosse attesa dai partecipanti, e le ha augurato una pronta guarigione. Al momento, però, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni né è stato chiarito quale sia il problema di salute che ha provocato la rinuncia.
Pat Boone ritira il premio al posto suo
Nonostante l'assenza di Barbara Eden, il Cinecon ha deciso di confermare l'omaggio all'attrice, assegnandole comunque il Cinecon Legacy Award. A ritirare il riconoscimento per lei è stato Pat Boone, che ha recitato insieme a Eden in due film, "Tutti pazzi in coperta" e "L'assassino viene ridendo".
Boone, 92 anni, ha quindi rappresentato la collega durante la cerimonia, mentre resta da chiarire quale sia l'attuale stato di salute dell'attrice. I rappresentanti di Eden sono stati contattati per ottenere maggiori informazioni, ma non hanno fornito nell'immediato una risposta.
La carriera di Barbara Eden dura da oltre 70 anni
Quello di Barbara Eden è un percorso artistico che si estende per oltre sette decenni, tra recitazione e musica. Il ruolo che l'ha resa celebre in tutto il mondo è però senza dubbio quello di Jeannie nella sitcom della NBC "Strega per amore".
Nella serie Eden interpretava la giovane e affascinante genietta che affiancava Larry Hagman, protagonista nel ruolo del maggiore Anthony Nelson. La sitcom ottenne un grande successo negli Stati Uniti e rimase in onda dal 1965 al 1970, per un totale di 139 episodi distribuiti nell'arco di cinque stagioni.
La routine di allenamento raccontata a 93 anni
Nel 2024, quando aveva 93 anni, Eden aveva raccontato in un'intervista come cercasse di mantenersi in forma nonostante l'età. In passato si allenava molto più intensamente, dedicandosi anche alle lezioni di spinning e agli esercizi con i pesi seguita da un personal trainer. La pandemia di Covid-19 aveva però interrotto quella routine. L'attrice aveva spiegato di avere successivamente introdotto nella sua quotidianità una cyclette da casa e pesi molto leggeri, da circa cinque libbre. Proprio questi ultimi, aveva sottolineato, sono utili anche per la salute delle ossa.
Il matrimonio con Jon Eicholtz e la famiglia
Barbara Eden è sposata dal 1991 con Jon Eicholtz. Prima di lui era stata sposata con l'attore Michael Ansara, dal quale aveva avuto il figlio Matthew Ansara. La vita dell'attrice è stata segnata anche dalla tragica morte del figlio, avvenuta nel 2001 a causa di un'overdose di eroina. Matthew aveva 35 anni. Un dolore personale che Eden ha ricordato pubblicamente nel corso degli anni.