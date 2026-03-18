Cancellato il reboot di Buffy l'ammazzavampiri
Sui social è bufera di post da parte dei fan. Il nuovo progetto l'avrebbe firmato la regista Premio Oscar Chloé Zhao
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Una notizia inaspettata che ha generato un malcontento non da poco sui social: i fan di "Buffy l'ammazzavampiri", la serie fantasy-horror diventata cult, in onda dal 1997 al 2003, sono in rivolta dopo che la piattaforma Hulu ha cancellato il nuovo progetto in cui Sarah Michelle Gellar sarebbe tornata protagonista. Dietro la macchina da presa ci sarebbe stata la Premio Oscar Chloé Zhao, in gara agli Oscar quest'anno con Hamnet - "Nel nome del figlio".
L'annuncio
Ad annunciare lo stop alla nuova serie intitolata "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale", con un cast che comprendeva anche Ryan Kiera Armstrong, Faly Rakotohavana e Jack Cutmore-Scott è stata Sarah Michelle Gellar stessa sul suo profilo Instagram. In seguito, a People ha svelato i retroscena per l'improvvisa cancellazione di un progetto che era atteso da molti fan. "Nessuno se l'aspettava, neanche il capo della Searchlight", ha spiegato l'attrice che aveva detto no più volte a un possibile ritorno nei panni della cacciatrice di creature malefiche.
"Poi, quattro anni fa, Chloé, la strega che è, e lo dico in senso positivo, è entrata nella mia vita. In un solo incontro, mi ha fatto dire sì a qualcosa che non avrei mai immaginato. Questo grazie al profondo amore, alla dedizione e alla passione che nutriva per questo personaggio. È stato come fare un salto indietro nel tempo".
I motivi della cancellazione
Secondo quanto ha spiegato Gellar, che sta per tornare nelle sale Usa con l'horror comedy "Ready or not 2", una persona in particolare ha voluto la cancellazione: "Avevamo un dirigente del progetto che non solo non era un fan della serie originale, ma si vantava costantemente di non averla mai vista per intero e di come non facesse per lui". Inoltre, stando a quanto ricostruito da Deadline e Hollywood Reporter, il pilot girato non avrebbe convinto Hulu/Disney e, invece di chiedere ancora dei correttivi per una nuova versione, hanno preferito accantonare il tutto, complice anche l'alto costo del progetto. I fan, però, non demordono e stanno tempestando ogni nuovo post, qualunque sia l'argomento, sugli account di Hulu con messaggi di protesta e richieste di andare avanti con il reboot.