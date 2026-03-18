Cancellato il reboot di Buffy l'ammazzavampiri

Secondo quanto ha spiegato Gellar, che sta per tornare nelle sale Usa con l'horror comedy "Ready or not 2", una persona in particolare ha voluto la cancellazione: "Avevamo un dirigente del progetto che non solo non era un fan della serie originale, ma si vantava costantemente di non averla mai vista per intero e di come non facesse per lui". Inoltre, stando a quanto ricostruito da Deadline e Hollywood Reporter, il pilot girato non avrebbe convinto Hulu/Disney e, invece di chiedere ancora dei correttivi per una nuova versione, hanno preferito accantonare il tutto, complice anche l'alto costo del progetto. I fan, però, non demordono e stanno tempestando ogni nuovo post, qualunque sia l'argomento, sugli account di Hulu con messaggi di protesta e richieste di andare avanti con il reboot.