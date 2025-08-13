Al via le riprese del reboot di "Buffy": ecco chi è la nuova ammazzavampiri

Ad affiancare Sarah Michelle Gellar è arrivata Ryan Kiera Armstrong
Il reboot di "Buffy l'ammazzavampiri" è finalmente realtà. Qualche mese fa, Sarah Michelle Gellar aveva aperto uno spiraglio e ora le riprese hanno preso il via a Los Angeles. Nella nuova versione, la storica guerriera sarà affiancata da una collega altrettanto determinata e coraggiosa. Si tratta della giovane attrice Ryan Kiera Armstrong, che sui social ha condiviso con i follower uno scatto in diretta dal set.
La Gellar e la Armstrong da settimane si stanno allenando insieme in palestra, tra pesi ed esercizi mirati, per tonificare i muscoli e affrontare le coreografie di lotta più impegnative. Sui social, le due si sono mostrate felici e complici mentre rassodano addominali e bicipiti insieme al loro personal trainer. "Guerriera 1 e guerriera 2. Non sudiamo, brilliamo", ha commentato ironicamente la Gellar a margine del video. Lupi mannari e demoni sono avvisati.
Nel cast di "Buffy" è stata confermata anche la presenza di Chase Sui Wonders, che torna a recitare al fianco di Sarah Michelle Gellar dopo il sequel di "So cosa hai fatto", uscito lo scorso luglio. In "Buffy" interpreterà un nuovo personaggio di nome Shirley, che però non sarà una presenza fissa: "Quello che posso dire è che è un modo molto divertente per entrare in questo mondo, e Sarah è sul set ogni giorno, dall'inizio fino alla fine. È molto coinvolta in ogni aspetto della serie."
"Sarah Michelle Gellar è una forza della natura con cui fare i conti", ha continuato l'attrice. "Siamo diventate subito amiche in 'So cosa hai fatto', quando lo abbiamo girato la scorsa estate. È una donna incredibile e una persona fantastica, e mi ha chiesto se volevo partecipare a 'Buffy'. Poi mi ha parlato della regia di Chloé Zhao e del ruolo di showrunner di Nora e Lilla Zuckerman. Inoltre, Eric Kissack, che è il nostro montatore su 'The Studio', si occuperà anche del montaggio."
