Donna Mills, 85 anni, volto del telefilm "General Hospital" e di molte altre serie tv americane, ha aperto una pagina su OnlyFans e gli affari le stanno andando pure molto bene. L’attrice di "Love Boat" lo ha raccontato al podcast Creators Inc., un programma prodotto dall’omonima società di gestione di OnlyFans. Il conduttore e amministratore delegato Andy Bachman ha fornito alcuni dettagli sui guadagni di Mills da quando si è iscritta alla piattaforma il 30 luglio, mentre lei raccontava la sua esperienza sul sito: "Guadagni a sei cifre, e siamo ancora all’inizio".