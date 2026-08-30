"Love Boat", il cast si riunisce 40 anni dopo il telefilm
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Donna Mills, 85 anni, volto del telefilm "General Hospital" e di molte altre serie tv americane, ha aperto una pagina su OnlyFans e gli affari le stanno andando pure molto bene. L’attrice di "Love Boat" lo ha raccontato al podcast Creators Inc., un programma prodotto dall’omonima società di gestione di OnlyFans. Il conduttore e amministratore delegato Andy Bachman ha fornito alcuni dettagli sui guadagni di Mills da quando si è iscritta alla piattaforma il 30 luglio, mentre lei raccontava la sua esperienza sul sito: "Guadagni a sei cifre, e siamo ancora all’inizio".
Mills ha raccontato di aver instaurato rapidamente un rapporto strettissimo con i fan: “Vogliono conoscermi”, ha confidato la star delle soap opera a Bachman. “Vogliono sapere cosa faccio durante il giorno quando sono a casa. Vogliono vedere la mia casa. Vogliono sapere molto di più sulla mia vita privata rispetto a quanto accadeva negli anni ’80 e ’90, quando, come sai, i fan erano tenuti all’oscuro di tutto". Sebbene OnlyFans sia diventato sinonimo di contenuti per adulti, lei non condivide foto o video espliciti, ma solo uno sguardo più approfondito sulla sua intimità.
“È semplicemente un’altra piattaforma per trascorrere del tempo di qualità con le persone che mi hanno sostenuto nel corso della mia carriera, rimanendo fedele a me stessa”, ha spiegato. Sebbene eviti qualsiasi contenuto troppo esplicito, Mills ha confessato di aver ricevuto la richiesta di girare un video in cui pesta l’uva a piedi nudi, richiesta che intende soddisfare. "Immagino che ci siano molte persone là fuori che trovano eccitanti le dita dei piedi", aveva dichiarato in un'intervista qualche settimana fa a Entertainment Tonight.
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