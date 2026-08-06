Aprono un profilo Onlyfans con foto e video di marmotte per sopperire al taglio di fondi

Dietro uno spazio che promette a titolo gratuito "contenuti non censurati di marmotte dalle Montagne Rocciose" c'è l'ironia di tanti autoproclamatisi "marmoteers", preoccupati per la fine di un lavoro iniziato molto tempo fa. Un impegno che nel tempo ha documentato comportamento sociale, comunicazione e persino risposte dei mammiferi liberi in natura al cambiamento climatico. La persona dietro l'approdo dei nostri soffici eroi sulla piattaforma conosciuta per i contenuti per adulti si chiama Emily Renkey, una dottoranda al primo anno di lavoro nel laboratorio di Daniel Blumstein. Quando il funzionario della National Science Foundation, l'ente governativo che si occupa proprio del finanziamento di progetti di ricerca, ha rigettato per la terza volta la richiesta per il rinnovo del finanziamento, Renkey è passata all'azione. D'altronde tutti nel laboratorio erano arrabbiatissimi, anche perché la giustificazione data dall'NSF appariva piuttosto controintuitiva: niente soldi perché le ricerche finora avevano prodotto "troppi dati". Un controsenso difficilmente spiegabile: sarebbe stato meglio forse sentirsi dire "non vi elargiamo denaro perché non avete ancora scoperto la marmotta che fa la cioccolata".